政情：口頭質詢會在場 林素蔚頂硬上
議員林素蔚（Connie）早前就喺社交媒體發貼，話身體抱恙持續一段時間，胃部唔舒服要住院，未能返回立法會處理工作。Connie嘅身體狀況，令人擔心佢今日能否出席立法會大會，佢嘅口頭質詢會否「難產」，又或者會請邊位議員代其提出質詢？
身體抱恙 預告出席大會
不過，同Connie同屬「A4」聯盟嘅議員楊永杰透露，Connie今日會出席大會，自己講番有關「將遺體移離香港的安排」嘅口頭質詢。唔單止會進行口頭質詢，Connie仲會喺立法會留足全日，原來佢仲會就「A4」另一位議員張欣宇所提嘅議員議案，即係「提升公共交通服務表現」提出修正。根據議事規則，提出修正案嘅議員必須在場，換言之，Connie全日都唔可以行開。見到拍檔身體出現問題，楊永杰都呼籲佢要養好身子先，話身體要緊喎。
睇番轉頭，Connie都真係幾運滯，繼舊年兩度確診新冠，農曆新年期間亦意外在家跌親，依家又要入院，真係要小心為妙啦！
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