政情：口頭質詢會在場 林素蔚頂硬上

身體抱恙 預告出席大會

不過，同Connie同屬「A4」聯盟嘅議員楊永杰透露，Connie今日會出席大會，自己講番有關「將遺體移離香港的安排」嘅口頭質詢。唔單止會進行口頭質詢，Connie仲會喺立法會留足全日，原來佢仲會就「A4」另一位議員張欣宇所提嘅議員議案，即係「提升公共交通服務表現」提出修正。根據議事規則，提出修正案嘅議員必須在場，換言之，Connie全日都唔可以行開。見到拍檔身體出現問題，楊永杰都呼籲佢要養好身子先，話身體要緊喎。