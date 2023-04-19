政情：發揮粵港協同效應 林建岳冀共建市場

粵港兩地一衣帶水，亦同是大灣區兩個重要核心城市，貿易發展局主席林建岳認為廣州同香港可進一步發揮協同效應，冀以建立「共同市場」為下一階段大灣區發展目標，喺灣區內實行最開放嘅經貿政策，大力促進同拓展貨物、服務、資金、資訊及人員嘅「全流通」。

林建岳出席第九屆中國廣州國際投資年會暨福布斯中國創投高峰論壇，佢致詞時話，廣東省係改革開放嘅先行者、開拓者、引領者，推動製造業、科技同高質服務業嘅發展；而香港就係國家聯通國際金融市場嘅主要通道同紐帶，所以香港同廣州作為大灣區嘅兩個重要核心城市，可進一步發揮協同效應。

資源互享 加強統籌協調 至於兩地嘅合作，佢話作為國際金融同專業服務業中心嘅香港，可以為內地同全球嘅投資者提供高流動性嘅龐大資金池，以及多元嘅投資渠道。而無論係融資、併購或上市，廣東及內地其他城市嘅企業都可以利用香港嘅雙向平台引進來、走出去；香港亦可以同廣東加深科研合作，共享創新資源、轉化成果、人員交流、發揮香港國際化優勢、強化統籌協調等，希望下一階段嘅大灣區建設，以建立「大灣區共同市場」為目標。