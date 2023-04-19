政情：議員返工睇風景 賞木棉樹影麻鷹

尚海龍辦公室放空 狄志遠聯想起英雄 正所謂「有花堪折直須折，莫待無花空折枝」，為免日後失諸交臂，就要好好咁把握當下。社福界議員狄志遠同埋選委會界議員尚海龍，尋日兩人雖身處不同地點，但同樣權充攝影師，拍下眼前難得嘅一幕。其中狄志遠影嘅係，猶如火燄滿枝嘅木棉樹。之不過，尋日嘅天色比較灰暗，點解唔等多兩日，待艷陽高照先至拍下木棉花綻放嘅景象呢？

吸引狄志遠佇足拍攝嘅木棉樹係位於添美道毗鄰立法會綜合大樓，一眾議員只要沿行人天橋出入立法會，都會同呢棵樹擦身而過。狄志遠見木棉花開正盛，於是急急腳上番議員辦公室，拎番部單反數碼相機落樓，幫木棉樹影幾張「沙龍」，畢竟手機嘅影相功能太過簡便，難以演繹木棉花開嘅神韻。佢話尋日嘅天色雖然唔係咁好，然而木棉花開嘅觀賞期只得一個禮拜左右，擔心過多兩日就會凋謝掉落，加上艷紅嘅木棉花色彩飽和度夠高，無論陰晴都可以有唔錯嘅拍攝效果，要留下春暖花開嘅景致就真係要拿拿臨啦！

狄志遠又指，添美道呢棵木棉樹今年花開特別燦爛，由於木棉樹又稱「英雄樹」，令佢不禁聯想到議會裏面嘅「英雄」。儘管狄志遠強調英雄並唔係佢自己，但佢又話即使係英雄，慣見亦常人喎。

麻鷹窗外鳴叫 督促專心工作 至於尚海龍嘅拍攝對象就比較特別，係一隻展翅飛翔嘅麻鷹，不過佢毋須動用專業攝材，亦可以拍攝得纖毫畢現！話說身處議員辦公室嘅尚海龍望見窗外盤旋飛行嘅麻鷹，而對方又似乎感到佢喺度「放空」，於是從天而降並停留窗台外面大叫幾聲。

雖然坊間有傳，自來雀係代表報喜；不過自來鷹又點解釋呢？尚海龍就認為呢隻麻鷹係飛過嚟督促佢唔好Hea做，於是佢就立即開始工作嘞。但喺埋首文件之前，佢同大駕光臨嘅麻鷹拍攝「寫真」，仲要影埋合照添，畢竟機會難得啊！

狄志遠 尚海龍同麻鷹合照。 麻鷹大叫，似乎督促尚海龍唔好Hea做。