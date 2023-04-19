葵芳停車場提前年內收充電費

【本報訊】環境及生態局表示，為加快充電服務市場化步伐，決定提前為轄下公共停車場設置電動車充電器自助繳費機，意味較原定時間提早一年多收費。首階段工程已於葵芳停車場展開，預計今年上半年測試，最快下半年起逐步在政府停車場徵收充電費。

業界倡每度電低於兩元 政府亦正修訂《香港規劃標準與準則》及與計算寬免總樓面面積有關的「作業備考」，規定新建樓宇私家車、電單車和輕型貨車停車位，都必須提供電車中速充電器，預料有關修訂今年完成。政府已提前於2022年達到2025年有不少於5,000個公共充電器的目標。而截至2022年12月底，政府及私營機構共提供約5,434個公共充電器，其中2,210個充電器是由政府提供。

香港汽車會會長李耀培認為，政府仍未公布會否延續電動車「一換一」計劃，擔心最快下半年開始於政府停車場徵收充電費的做法，窒礙電動車增長。他指收費水平應與兩電水平相若，每度電不應超過兩元，並希望政府停車場內的充電設施以快充為主，相信可以加快充電車位的流轉。

然而，立法會交通事務委員會主席陳恒鑌說，政府當初免收充電費是希望推廣電動車發展，但隨着電動車逐漸普及，不應再以公帑資助。他亦認為收費水平應約每度電兩元，以收回成本，而立法會環境事務委員會將於本周五開會討論支援香港電動汽車普及化的充電網絡事宜。