馬料水擬建新碼頭 紓假日人流

馬料水渡輪碼頭每逢周末假期，逼滿大量遊客乘搭街渡前往離島觀光。就該碼頭現有靠泊位不足，土木工程拓展署指已完成相關碼頭改善工程初步設計，擬建造新碼頭。據該署提交初步設計模擬圖顯示，新碼頭選址在馬料水3號梯台附近，與現有馬料水碼頭相距約300米，路程需時4分鐘。土木署指，最終設計有待完成詳細設計後落實。

據土木署網站及提交予區議會的文件介紹，馬料水渡輪碼頭建於上世紀80年代，現時是通往香港聯合國教科文組織世界地質公園內多個熱門地質景點的主要途徑，有多條持牌固定班次街渡渡輪服務，由該碼頭開往東平洲、深涌、塔門、高流灣、赤徑、荔枝莊及黃石等熱門旅遊景點，且該碼頭經常被用作本地觀光船隻的登岸點。

正進行初步環評 土木署指，由於周末及假日遊客人數眾多，該碼頭現有靠泊位不足，建議增加碼頭泊位和其他設施。當局正就擬議工程計劃進行初步環境評審，以評估工程對環境的影響及所需的緩減措施，並會要求承建商在施工期間根據初步環評結果，實施適當的環境影響緩解措施，例如採用非撞擊式打樁法、低噪音機動設備及設置隔泥幕等。

港府於2017年起推行「改善碼頭計劃」，分階段改善位處新界及離島偏遠地方的公共碼頭。該計劃首階段涉及10個碼頭，當中首個完成項目是南丫島新北角碼頭，已於去年11月中啟用。至於該計劃第二階段則涉及13個項目，並於去年2月委託莫特麥克唐納香港有限公司，就4個碼頭的改善工程進行可行性研究，除了馬料水渡輪碼頭，另涉及麻南笏碼頭、鹽田梓碼頭、榕樹澳渡頭。