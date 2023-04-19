南亞幫又內訌 菜刀鐵鈎逞兇

吵大鑊情緒失控 持械男逃去無蹤 南亞幫內訌「鬼打鬼」！一名80後巴基斯坦籍男子，前晚深夜偕兩友人，在深水埗一公園飲酒聊天，未幾一名南亞漢趨前，與事主因故爭執。期間，對方突然情緒失控，取出菜刀與鐵鈎施襲，巴漢見狀阻止，並與對方糾纏，逞兇者見事敗，隨即落荒逃去。執法人員趕至，在場檢獲兩把菜刀和一個鐵鈎，案件列「藏有攻擊性武器」，正追緝涉案南亞漢。

現場為南昌街近荔枝角道休憩公園，前晚深夜11時許，一名持有香港身份證的36歲巴基斯坦籍男子，與兩名友人在上址飲啤酒聊天。當3人高談闊論、不亦樂乎之際，一名南亞漢突然趨至，疑因瑣事與巴籍漢發生爭執。未幾，南亞漢情緒激動失控，在其攜帶的帆布袋內，取出菜刀及鐵鈎揮舞施襲，事主及時閃避，雙方糾纏扭作一團。

涉案巴漢被帶走助查 南亞漢施襲未能得逞，且事主有兩名友人在旁，自知事敗遂匆忙棄下武器逃去無蹤，有途人赫見有人取出武器，相信有罪案發生，遂慌忙協助報案。執法人員接報趕至，在附近一帶展開兜截，惜最後未有發現歹徒蹤影。人員在案發公園的花槽及地上，檢獲一把約30厘米長菜刀及一個鐵鈎，同時檢獲歹徒留下的帆布袋，內有另一把同樣約30厘米長的菜刀。事件中無人受傷，人員經初步調查後，把案件列作「藏有攻擊性武器」，涉案巴漢則被帶走協助調查。

南亞兵團及假難民禍港多年，當中假難民為本港帶來嚴重治安及經濟隱患，滯港的免遣返聲請者現時有近1.5萬人。過去11年，港府已為他們狂燒96億元公帑，預算2023/24年度再倒錢落海，耗費近14億元於他們身上。此外，假難民濫用免遣返聲請司法覆核機制，最新司法數字顯示，2020至2022年，高等法院原訟法庭入稟的許可申請有5,812宗，當中94%與免遣返聲請有關，過去3年多達5,482宗，導致司法機構需增加開支。

另外，假難民在港除從事非法勞工外，不少人為「搵快錢」而犯案，打家劫舍、傷人及販毒等樣樣齊，部分更受黑幫招攬。保安局表示，自2018年至今年2月，共1,658人因打黑工被捕，而干犯刑事罪行而被拘捕的則有4,466人，即合計6,124人。