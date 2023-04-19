上載警婚照洩私隱 判囚緩刑

【本報訊】男子於3年前擔任執法部門一名高級督察的婚禮攝影師助理時，把男事主兩張婚禮照片上載到網上討論區，同時附有對方的個人資料，包括其姓名、編號及所屬崗位等，並附上聲稱有執法人員在示威活動假扮示威者的連結，男子的行徑涉嫌違反高院先前禁止對執法人員「起底」的頒令。

本案申請人是律政司司長，答辯人是楊軒桓（25歲）。案情指答辯人於2020年6月7日擔任一名執法部門高級督察的婚禮攝影師助理時，把其中兩張該高級督察與妻子的婚照，上載至網上討論區，並附上貼文指「今日我老死結婚，一齊祝福佢」，並附上一條標題為「銅鑼灣放火暴徒 網友肉搜竟是飛虎假扮的」的新聞連結，另外又上載該高級督察個人資料等。討論區其後有24個留言，當中包括要找南亞人強姦該新娘等。當日有婚禮賓客發現該貼文並於6月11日報案，至去年5月底律政司就此案入稟申請交付程序。案件編號：HCMP 674/2022