狎15歲智障少年 七旬翁候懲

【本報訊】七旬翁於網上結識一名15歲智障少年後，兩度透過支付數百元，換取少年上門提供性服務，包括與他肛交、替他口交及手淫等。涉案老翁事後被控與精神上無行為能力的男子作出嚴重猥褻作為、以及與年齡在16歲以下兒童作出嚴重猥褻作為等罪。老翁昨於區院承認當中的3項控罪，法官將他收押至5月10日判刑。

被告妻兩控罪存檔法庭 本案原有兩名被告，包括男被告黃清湘（71歲），及其妻易良蘭（55歲），兩人共被控7項控罪，當中包括兩項對精神上無行為能力的男子作出嚴重猥褻作為罪，以及5項與年齡在16歲以下兒童作出嚴重猥褻作為罪，該5罪中的4項是作為交替控罪。男被告承認其中的3項交替控罪，其餘控罪則獲准於法庭存檔；至於涉及兩項控罪的女被告，其所有控罪則全部獲准於法庭存檔。

男被告涉及的案情指，X於去年在社交媒體認識被告，相約X於去年3月16日到寶田邨一個單位內，期間X按被告指示脫光衣服並替被告口交及手淫，事後被告給對方300元。同月20日，X再到該單位，並按被告要求替被告口交並在他口內射精，X其後把事件告訴心理學家而揭發。案件編號：DCCC 760/2022