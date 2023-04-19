圖姦13歲女童 積犯入獄8年

【本報訊】曾有4次風化案前科的中年男積犯，前年於大圍跟隨一名放學回家的13歲女童進入其所住大廈，伺機威嚇她並帶至大廈梯間試圖強姦。今年2月在高院承認一項企圖強姦罪。法官杜麗冰昨判刑時指本案的案情非常嚴重，並會對女童心理成長構成陰影，法庭有責任保護年幼女童，要判被告阻嚇刑罰，以監禁12年作量刑起點，因被告認罪而減至入獄8年。

11次案底 4涉性罪行 涉案44歲被告曾昭宇，任職運輸工人。控罪指他在2021年4月21日於大圍某大廈梯間，企圖強姦當時13歲的女事主X。被告有11次案底，當中4次涉及性罪行，其中兩次的情況更是與本案類同。

案情指事發日下午，被告跟隨放學的X進入她所住大廈的升降機，當到達X所屬樓層時，之後一直尾隨X，其後按住X肩膀稱自己身上有刀，如X不服從便割她的臉。X惟有隨被告到大廈梯間，被告先用手捏X的胸部大約半分鐘，以陽具觸碰X陰道外約半分鐘。因被告陽具沒有勃起，最終叫X穿衣離開。X回家後致電繼母報案，被告於翌日被捕。

法官指X雖拒進行心理評估，但不難想像如此年幼女童，在放學回家時險遭強姦，加上被恐嚇會劃花其臉部，當時X所受驚嚇可想而知。案件編號：HCCC 158/2022