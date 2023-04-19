毒餐車遇查飆逃 警卡車門遭拖行

【本報訊】昨午10時許，執法部門接獲市民報案，指在屯門大興邨對開，發現一輛形迹可疑私家車，懷疑車上藏有毒品。警員接報到場發現該輛私家車，其後尾隨至新墟屯門鄉事會路V city地下落客區。

警員上前截查，並且打開車門盤問司機，惟對方突然倒車，撞跌後方一輛電單車後，隨即踩油逆線往河傍街方向逃走，混亂間一名男警員疑一度被車門卡住而被車輛撞倒，在向司機發出口頭警告不果後，警員遂擎槍戒備，涉事私家車最後絕塵而去。

擎槍戒備仍無法阻截 有「車Cam」拍下事發經過，片段顯示涉案私家車停在V city地下落客區路口，私家車飆逃時司機位車門仍然打開，一名男警疑被車門卡住遭私家車拖行。

事件中，該名男警倒地手腳受傷，清醒由救護車送屯門醫院治理。警方經初步調查後，把案件列作襲警、阻差辦公及瘋狂駕駛。人員其後根據車輛登記資料，昨日下午掩至屯門建生邨，以涉嫌「因狂亂駕駛而傷人」，拘捕一名姓葉（34歲）男子，把他帶走扣留調查。據悉，涉案私家車懷疑是毒品快餐車。