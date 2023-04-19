最低工資機制檢討 諮詢期下周一完結

【本報訊】最低工資水平將於今年5月調整至時薪40元，是事隔4年再次調整。現時最低工資水平是每兩年調整一次，一直被社會批評調整過慢，更有不少人要求改為每年檢討一次。最低工資委員會於今年3月底，展開優化法定最低工資檢討機制第一階段諮詢，該諮詢期將於下星期一結束，各界若有建議應在限期前提交予委員會。

研究優化檢討周期 是次諮詢將研究如何優化法定最低工資檢討機制，包括檢討周期、如何提升效率，以及在最低工資水平和維持經濟發展等元素之間取得平衡。委員會將於今年10月底前，向港府提交研究報告；而第一階段諮詢完結後，委員會將分析和歸納收到的意見，繼而進行第二階段諮詢。

市民可經委員會網頁的電子表格、電郵、傳真或郵寄至中環統一碼頭道38號海港政府大樓一樓最低工資委員會提交意見，諮詢文件可於委員會網頁下載。委員會呼籲公眾提出意見時，所提供的資料及數據務必真實、可靠及可核實，若有需要，委員會會與提交意見的人士或機構跟進資料來源，或要求提供補充資料。