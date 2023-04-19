收入調查報告 工時遭忽略

【本報訊】立法會昨日召開人力事務委員會會議，討論2022年收入及工時按年統計調查的主要結果。有議員關注平台外送員權益問題，建議當局充分收集有關資料；另批評報告內容只側重工人工資，相反工時部分卻少之又少，質疑當局是否已經「做到冇癮，不如唔寫，或者寫少啲」。

「無償加班睇唔到」 議員郭偉强表示，該份報告應該是「工資與工時報告」，但工資部分多，工時卻很少，又指報告收集的數據與以往一樣，不能反映僱員工時實況，「無償加班睇唔到」，特別是僱員收工後接收僱主的短訊，以及回覆短訊的時間，其中以文職專業白領最為嚴峻。適逢勞工處將進行平台外送員保障研究，他關注外送員的勞僱權益問題，質問當局有否方法收集其工時及工資情況等資料，建議應盡早收集，讓研究能詳盡點。

政府統計處助理處長余司帆表示，統計調查的工時定義是根據最低工資條例，包括僱員合約、僱員僱主雙方協議的工作時數，甚或僱主指示之下的超時工作時數等，如要看僱員的實際工作時數，則可參考綜合住戶統計調查相關數字，其中去年第二季按年則錄9.1%跌幅。至於平台外送員方面，統計處將於今年年底聯同勞工處展開一個具專題性的統計調查。