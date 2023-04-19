工會敦促職安修例 多教育增科技更實際

最高罰款千萬元 檢控時限縮至9個月 立法會大會今日恢復二讀《職安健條例》修訂條例草案。曾於去年提出修訂建議的議員陳紹雄表示，原建議將經循可公訴程序定罪的最高罰款額，由1,000萬元減至600萬元；惟政府其後就法案提出修正案，只是接受法案委員會建議，將可循簡易程序審訊罪行的檢控時限，由一年縮短為9個月，最高罰款額仍然維持在1,000萬元。他將支持法案，但認為政府除要提高阻嚇力外，日後應加強職安健教育，並促進業界以科技取代高風險作業，減少意外發生。

議員鄧家彪亦支持法案，指政府在2020年提出初步建議，最高罰則是5,000萬元；政府與資方討價還價後才大減至1,000萬元，但仍比現行法例有進步，通過後工人將得益，並令法庭日後判罰時有新的量刑參考。

建造業議會主席何安誠則認為，不少國家對於違反職安法例的罰款均高於1,000萬元，卻仍不時有工業意外死亡事故發生。新加坡在2016年推出建造設計安全的相關法例後，工傷意外死亡個案就大幅減少，他認為法例通過後，香港業界更應做好「四個堅持」，包括把安全管理融入臨時工程工序、利用創科結合安全智慧工地系統等，減少意外發生。

盼適時檢討多監察 工聯職安健協會昨到政府總部外請願，促請立法會今日通過《條例草案》，並盡早實施新法，推動僱主守法及加強職安措施，減低職業意外的發生，改善過時及惡劣的職安健環境。協會期望政府適時及定期檢討職安條例，維持條例的阻嚇力，並加強對工作場所的監督和巡察，及加強對大眾的宣傳。

倡保障自由工作者 協會同時留意到，職安健法例未能保障所有有工作的人士，尤其是自由工作者。他們未能確立「僱員」身份，往往欠缺工傷保障，甚至有「零賠償」的情況出現。協會希望，除了檢視罰則，亦要開始研究法例的方向和發展，務使法例能適合新工作模式的發展，確保所有有工作人士的生命安全及保障。