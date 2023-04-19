醫健：健康在您手：三方入手解春困

4月已經過了一半，天氣又濕又熱、陰晴不定，有否令您感到沒精打采？如果有的話，您有可能出現了「春困」。

多吃含色氨酸食物 根據中醫養生學說，「春困」乃人體為適應氣候的一種調節反應，潮濕之時正是「春困」常見之際，使人容易頭昏腦脹、悶悶不樂和疲倦欲睡，有種「睡多少也提不起勁」的感覺，影響我們的生活和情緒。要擺脫「春困」，大家不妨從以下飲食、環境和作息三方面入手。

飲食方面，除了一般於祛濕湯水中常用的薏米、紅豆、粟米、扁豆和冬瓜等食材外，大家亦可多吃含色氨酸的食物如奶類、豆類及堅果類食物。色氨酸會被轉化成血清素和褪黑激素，前者有助放鬆心情，後者有助調節生理時鐘和改善睡眠。

整理環境收拾心情 環境與我們的情緒息息相關。港大醫學院的研究指出，家居環境及空間，包括良好的衞生情況等因素，對精神健康具正面影響。因此，不妨抽空整理一下家中物品，來次家居「斷捨離」。大家可以透過整理，為家中騰出空間之餘，亦讓自己得到放鬆和整頓思緒的機會。

空氣流通改善作息 正正因為春天潮濕，容易「春眠不覺曉」。除了要有良好及規律的睡眠外，亦不要忽視睡眠環境的重要。潮濕時很多人會緊閉門窗避免濕氣入屋，但此舉會令室內環境侷促，氧氣濃度下降，我們反應打開窗戶，讓空氣流通，亦可適時用抽濕機等電器協助除濕。環境乾爽，自然身心舒暢，睡得好覺。聖雅各福群會精靈寶庫（推廣精神健康流動宣傳車服務）項目主任 胡俊賢