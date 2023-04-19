趙家賢：初選者無機制達共識

趙家賢接受林卓廷及黃碧雲的代表大狀盤問時指出，戴耀廷從傳媒或網上渠道，知道誰有興趣了解或參與初選，之後就會邀請他們參與協調會議。趙同意並非所有報名參加初選的人均曾出席協調會議。趙稱，在整個初選過程中，沒有留意到有任何清晰機制或方法，去讓候選人制訂並達成共識。

趙續指，以他觀察，不同光譜的民主派在協調會議中，都「好畀面」戴耀廷，亦「好信任」區諾軒。就着一些細微爭議，戴有時會提出一些建議，在場人士都沒有異議。辯方問趙，林卓廷及黃碧雲是否從來沒有同意或答應，無差別否決財政預算案？趙表示，以他個人認知，他們並無特別就此方面表態，他也不確定二人所屬的選區有否就此達成共識。案件編號：HCCC 69/2022