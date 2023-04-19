傷人咬耳囚14年半 陳真獲准上訴

【本報訊】無業男子陳真於4年前在太古城中心外持刀傷人，期間並咬甩前區議員趙家賢的耳朵。陳早前在高院被裁定3項蓄意嚴重傷人及一項普通襲擊罪成，判監14年半。陳認為刑期過重並提出上訴許可申請，案件昨日處理。上訴庭法官彭偉昌聽取上訴一方陳詞後，認為案件有可爭拗之處，批出上訴許可，案件將於上訴庭排期審理。彭官表明，判處陳監禁超過10年是無可避免，因案情非常嚴重且不能接受，但是否要判囚14年半則值得斟酌。據庭上披露，陳已向案中4名事主賠償超過500萬元。

已向4事主賠逾500萬 53歲上訴人陳真，被控於2019年11月3日在太古城中心外，有意圖使男子溫浩倫、溫的妻子梁碧琪及前區議員趙家賢身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他們。控罪又指陳於同日同地襲擊梁碧琪的堂姐梁瑩瑩。

一眾事主事後興訟，向陳提出民事索償，據悉陳於去年6月已向4人作賠償，該民事案亦已完結。其中溫浩倫獲賠100萬元、其妻獲賠75萬元、妻子堂姐獲賠25萬元、趙家賢則獲賠190萬元，其餘則為訟費。上訴一方昨提出的上訴理據包括個別控罪量刑起點過高、部分刑期不應分期執行、總刑期過重及原審法官沒有考慮部分求情理由。彭官則指本案明顯與社會事件相關，原審法官判刑卻從無提及有考慮上訴庭相關案例。

案情指，事發日下午太古城商場內有公眾活動，傍晚陳在商場外高叫「光復台灣」，溫氏夫婦等3名事主與陳爭執，陳從背包拿出生果刀刺向溫浩倫腹部，再刺向溫妻背部。溫上前欲阻止陳，但又被其刺中背部。陳其後轉用手襲擊梁瑩瑩頭部及扯她頭髮。趙家賢等人得悉事件後趕赴現場欲調停，陳反駁是「打狗」，更以腳踩着梁瑩瑩頭部。趙要求保安將陳推向玻璃幕牆，陳掙脫並捉着趙的頭咬着左耳至部分脫落，陳其後欲再咬向趙右耳但遭人拉開，陳最終被捕。案件編號：CACC 60/2022