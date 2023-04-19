政制局網頁遲來的更新 英文版可直接下載國歌

【本報訊】港隊於今年2月底在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽作賽，大會賽後播放國歌時，播錯反對修訂《逃犯條例》歌曲，波斯尼亞冰協職員曾解釋，因未能從官方連結下載國歌，故自行在網上搜尋。事件發酵約一個半月，港府終於姍姍來遲作出更新。政制及內地事務局前日更新有關國歌的頁面，頁面的繁體中文、簡體中文及英文版本，均可直接下載國歌檔案，而不需要再按連結到中央人民政府中文版「國歌曲譜、音頻、視頻下載」頁面，才可下載。

視頻檔名用普通話拼音 港協暨奧委會去年11月向體育總會發出指引文件，其提供的連結是從中央人民政府或政制局網頁下載國歌，但政制局的連結其實亦是連接到中央人民政府中文版「國歌曲譜、音頻、視頻下載」頁面，如選擇英文版頁面，便會跳到首頁，要加以搜尋才能找到國歌，不諳中文的人要從連結下載國歌不容易。惟有關問題在播錯歌事件前，一直無人發現。

此外，以往在網頁下載國歌後，或因輸入法或電話語言的問題，令檔案名稱變成亂碼。當局更新網頁後，中英文的頁面均提供直接下載國歌連結，錄音的檔名分別為「National-Anthem-Original」及「National-Anthem-Instrumental」，即齊唱版及管樂合奏版，海外人士清楚可辨。視頻則提供「mp4」和「mov」版本，但檔名顯示為國歌的普通話拼音「guoge」，未知不諳普通話拼音的海外人士是否明白。