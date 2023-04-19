為期年半 568青年完成大灣區就業

【本報訊】政府宣布將大灣區青年就業計劃恒常化，參與企業須按照香港法例，以不低於月薪1.8萬元，聘請合資格畢業生，惟有議員關注有多少申請者能完成18個月工作，並在未有資助的情況下繼續留在內地。勞福局副局長何啟明指，相關計劃有568個青年順利完成18個月聘用，但表示計劃目的並非一定要留在內地，而是希望港人有灣區生活體驗。

當中391人續獲聘用

議員邵家輝關注參與計劃的青年有多少人能完成18個月聘用和留在內地，何啟明回覆指目前有568個青年順利完成，391個繼續聘用，但仍有部分人繼續在18個月內任職，因此沒有實際數字，而計劃共花費一億零九十二萬元，其中9,623萬元為津貼，行政費、宣傳費等為469萬元。針對大多青年未有在計劃完成後留在內地工作，何指「唔認為一定要留在內地」，認為計劃目的是希望青年有灣區生活體驗，且香港也是灣區之一，又指計劃恒常化後會有機構幫助處理參與計劃青年的在職支援，亦會成立同學會分享計劃經驗。