兒童住宿服務待補救 社署擬半億增聘人手

行業勞動力唔夠 議員紛質疑成效 社會福利署上月底完成兒童住宿照顧及相關服務的第二階段檢討，提出共39項改善建議。立法會昨召開福利事務委員會會議，檢討兒童住宿照顧服務，社署署長李佩詩表示，報告建議增加各方面人手，包括助理社會工作主任、前線照顧員、保健員，甚或文書助理、二級工人等，23/24年度將有逾5,000萬元資助；但不少議員紛紛表示，現時行業人手極為短缺，關注如何落實建議為相關服務單位增添人手。

議員李世榮表示，檢討委員會報告中指出會增加不同崗位的人手，但業界目前卻面對「請人難」的困境，關注人手配置上是否「跟得上」及「做得到」。他續指，文件顯示多達四至六成兒童屬有特殊需要，關注離院後對他們的支援，包括有否相關協助機制，以及個案社工繼續接觸相關兒童。李佩詩表示，今年已成功爭取資源，23/24年度將有5,670萬元執行第一階段檢討報告上的各項人手建議；至於特殊需要兒童方面，署方亦已增加資源支援，包括派遣臨床心理學家到舍提供服務；而離院個案中，亦會要求相關社工需要「做得更好」。

研寄養家庭免申報收入 議員陸頌雄則表示，關注服務獎勵金金額的釐定標準，以及當局會否有更多鼓勵措施，支援寄養家庭服務，包括容許編配公屋戶更大單位。李佩詩回應指，報告建議檢討並提高獎勵金，但暫時未能確切交代實際金額，需視乎日後可爭取多少資源。她續指，事實上不少寄養家長居住公屋，但由於不是長期居住安排，因此在公屋編配上要將該名寄養兒童計算在內，實屬困難；她又透露，署方正與房屋署協商，檢討豁免寄養家長申報收入的可行性。

議員鄧家彪表示，關注所有涉及童樂居虐童事件的員工，是否已經完全被起訴及審訊定罪。李佩詩回應指，童樂居事件涉34人，全數被檢控，其中12人已定罪及判刑，餘下則不能估算法庭進度 ；另外，該12人中，社署亦分別已將7人從註冊紀錄除名。

李最後重申，第一階段報告31項建議的部分重點措施已經落實，包括在社署轄下的巡查隊，加入由護士出任的保健衞生督察，以及過往曾在執法機構工作的人士，而今年亦會再增加多一名護士及社工，並成立了6個服務質素小組，向10間幼兒住宿服務機構進行了兩次突擊巡查，又訂立監察期，監察服務不達標機構，當中已有一間機構在監察期內；宣傳方面則舉行了電影分享會，未來將會繼續密切接觸各大機構進行宣講工作，解釋工作內容，吸引更多人加入寄養家長行列。