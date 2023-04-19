日偏食明午上演 尖沙咀派濾光片 與民同觀

【本報訊】本港將於明日「穀雨」中午時分起出現日偏食。為了讓市民見證是次天文現象，康樂及文化事務署昨日表示，香港太空館屆時將會在中午12時半至下午1時20分在社交及影視平台直播，並在當日中午12時至下午1時半，於尖沙咀梳士巴利花園玻璃屋設置太陽觀測工具，派發太陽濾光片供市民利用工具觀測太陽。

錯過要等到2028年

康文署表示，是次日食的最大食分介乎0.02至0.03，即在食甚時，太陽直徑的2%至3%會被月球遮擋。由於日偏食在中午發生，全港大部分地方都可以觀測得到。但由於東南部地區的日食食分較大，日食時間亦較長，有意觀測的市民不妨考慮前往九龍東或港島東等地區。若市民錯過今次日偏食，下次在香港出現日偏食的日期為2028年7月22日，屆時月球只輕微觸及太陽邊緣，食分比今次更小。