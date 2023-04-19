6月初千人禪修 50場活動淨化心靈

【本報訊】禪修有助提升覺察力，摒除雜念，重拾心靈平靜。「千人禪修嘉年華」將於今年6月3及4日在饒宗頤文化館舉辦近50場禪修活動，大部分為免費參與，供有興趣的公眾人士尋找適合自己的心靈修行之法。嘉年華還增設了兒童禪修環節及「安心市集」，而報名時間則在下月6日早上10時開始。

嘉年華式自選禪修方法 主辦單位「千人禪修」表示，此次活動有別於過往讓千多人一起在活動場地體驗不同道場的禪坐方式，今年的「千人禪修」理論與實踐並重，以嘉年華形式讓公眾人士有機會自行選擇嘗試不同的禪修方式。有關活動有逾30多項精彩節目，參加者名額約2,000個。除個別活動涉及膳食支出，需要收費之外，大部分活動均免費參與。

活動內容方面，除了一貫由各道場法師進行的精彩演講分享外，還有坐禪、立禪、行禪、食禪、托缽、茶禪、抄經、唱頌、禪繞、瑜伽、深度聆聽、草木療愈、禪意盆栽及身心放鬆工作坊等，以及可以讓參加者即時體驗最簡單禪修方法的「心呼吸空間」及一行禪師書法展覽導賞等。