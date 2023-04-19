夏季6節氣郵品 5‧4熱爆登場

【本報訊】夏季將至，香港郵政將發售介紹夏季6個節氣的主題郵票及相關郵品。「二十四節氣」是指中國古人透過觀測太陽周期運動、季節和物候規律，配合社會發展演變而成的時間知識體系，實踐於傳統農業生產和日常生活。香港郵政昨日宣布，將於5月4日發售以「二十四節氣—夏」為題的特別郵票及相關郵品。

中國內地申報的「二十四節氣—中國人通過觀察太陽周年運動而形成的時間知識體系及其實踐」提案，於2016年列入聯合國教科文組織《人類非物質文化遺產代表作名錄》。為加深市民對二十四節氣的認知，香港郵政繼2020年發行以「二十四節氣—春」為題的特別郵票後，最新發售的特別郵票以「二十四節氣—夏」為題。發售包括一套6枚郵票、一張小全張及相關集郵品，以繽紛的色彩介紹夏季6個節氣，分別為立夏、小滿、芒種、夏至、小暑及大暑，延續「二十四節氣」郵票系列。

今起發售首日封 全線郵政局和網上購物坊「郵購網」今日起發售「二十四節氣—夏」正式首日封。這套特別郵票及相關郵品5月4日起在各郵政局及「郵購網」發售，而貼有特別郵票的已蓋銷首日封只限在集郵局發售。各郵政局5月4日為所有正式首日封／紀念封／註明首日字樣和本地地址的自製封，提供即時人手蓋印服務。所有郵政局會於當日設置收集點，以便市民遞交需要人手蓋印服務的首日封／紀念封／自製封。