港研發裝置 廚餘回收箱辟臭

【本報訊】去年環境保護署為本港屋苑引入30部智慧廚餘回收箱，然而首批設置於屋苑內的智慧廚餘回收箱卻因頻繁開蓋而引致臭味四播，空氣污染超標10倍。因此，環保署則特委託科技公司技術顧問何寶琪協助。經兩個多月的研發後，她研發出本港首部物理除臭的智慧裝置，在安裝一天後甲醛等有害物已減至接近零的水準。

STEMTech的首席技術顧問何寶琪指出智慧廚餘回收箱現時以化學試劑來除掉廚餘產生的臭味，其實非常困難。她解釋，使用化學方法除臭，需要精準使用合適的分量，過少無法除臭，過多對人體及自然環境都有害，並非環保方法；加上化學除臭須恒常購買消耗用品，不合乎成本效益，更加重人體及對環境的負擔。

空氣中有害物幾乎歸零 「智能除臭抑菌專利裝置」已安裝在將軍澳尚德邨並測試了超過兩星期。在安裝前，團隊測量廚餘機附近空氣，其甲醛及揮發性有機物的指數超標近10倍；安裝10分鐘後指數即時下跌20%；安裝一天後，再前往量度指數，甲醛及揮發性有機物已下降至接近零的水準。