消委會指疫情對超市價格影響大

黃鳳嫺

【本報訊】本港經歷3年新冠疫情不但經濟凋敝，亦令百物騰貴。消委會早前公布，去年超市貨品售價按年上升2.1%，罐頭食品價格更比疫情前上升逾三成，消委會總幹事黃鳳嫺昨日在一個電台節目表示，疫情對價格有一定影響，其中俄烏戰爭影響食油價格，期望復常後價格可在今年內回順。至於消費券會否對價格有所影響，黃鳳嫺就指，根據過往兩次消費券派發經驗，以及超巿價格上落，顯示貨品價格與消費券沒有必然關係，反而疫情對價格有所關係，當疫情緊張時，超巿價格會被拉高。她又提醒消費者可到不同超巿格價，購買一籃子貨可慳達8至10%。

俄烏戰事推高食油價 消委會調查超市260項貨品中，發現近七成都有加價，升幅最多的首3位分別為牛油、茶包及芝士食油。黃鳳嫺稱，食油類2022年平均售價總和上升達10.1%，供應商解釋由於葵花籽油在烏克蘭供應較多，因應俄烏局勢，去年烏克蘭並沒有出口，因而影響替代食油，例如粟米油的價格，再加上受疫情影響，陸路運輸受阻，要由水路運輸，因而影響價格。

她亦希望未來一年疫情成過去，社會復常後，不論原材料、運輸、人工，所有東西都穩定時，希望今年的價錢可以回順，特別是一些罐頭類，因為大家都有儲糧。如今已可外出用膳、到街市買菜，可以均衡飲食，當需求沒有那麼大時，希望價錢可以較為平穩。