違規不斷 商戶推套現消費券

當局提醒製造虛假交易屬刑事罪 新一輪消費券周日起發放，總金額按年減半，「甩轆」卻反增。繼日前踢爆有曾在港居住、升學的內地人，離港後仍獲發半額消費券；網上又揭有商戶涉嫌違法以9折回收消費券。按今輪率先派發的券額3,000元計，市民最多可「套現」2,700元。政府再次提醒市民，消費券不能用於兌換現金及其他用途，而消費券計劃自2021推行至今，涉嫌違規套現商戶約50多間。

政府今年派發5,000元消費券，約640萬名合資格市民周日已可領取首筆3,000元，餘額最快7月16日起發放。據本報記者昨日所見，社交平台Facebook湧現大量貼文，聲稱可以85折至9折收購、套現消費券。

網現大量貼文 政府提醒市民，消費券須用於接受參與計劃的6款儲值支付工具，包括支付寶香港（AlipayHK）、BoC Pay、八達通、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」，以及WeChat Pay HK，作付款方式的本地零售、餐飲和服務業商戶的實體及網上店舖，但不能用於兌換現金及其他用途。消費券計劃自2021年推行至今，約有50多間商戶因涉嫌違規套現，已被相關營辦商凍結或取消其帳戶。

政府續稱，各儲值支付工具就消費券的使用均有限制，防止消費券用於非指定用途。政府已要求各營辦商留意各商戶的消費券交易情況，如懷疑商戶違規，包括兌換現金，營辦商會採取適當跟進行動，包括終止向有關商戶提供儲值支付服務。

此外，若個別商戶聯同市民以不法手段，製造虛假交易紀錄，合謀套現消費券等造假、欺詐行為，有可能干犯刑事罪行。消費券計劃秘書處會將涉嫌違規套現個案，轉交執法機構跟進。