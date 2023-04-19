港府將資助大灣區港人診症

【本報訊】港府計劃在下月10日推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」，讓居住於大灣區、並已預約醫管局門診的香港市民，可於香港大學深圳醫院接受資助診症服務。社區組織協會幹事彭鴻昌昨日認為，計劃有分流作用，亦可便利居於大灣區的港人，不過仍關注若醫療費用超出資助額，病人是否須自行支付費用。而工聯會副理事長、工聯會大灣區服務社總幹事曾志文則希望有更多港人在大灣區營運的醫療集團與政府合作，加強分流。

社協料有助分流 早於2020年疫情期間，政府已曾推出特別支援計劃，針對疫情期間因檢疫措施而無法如常在陸港通關的醫管局病人，資助其跟進診症服務。政府於今年再推先導計劃，每次須付100元人民幣診金，餘額由政府資助，每年資助上限為2,000元人民幣。

彭鴻昌指計劃能以更有效方式支援居於大灣區的香港市民的醫療需要，計劃推出逾兩年，累計近5萬人次求診；而是次計劃擬向每名病人資助2,000元人民幣，相信病情穩定者，金額足以應付一年覆診3、4次的求診費用。不過，彭擔心若醫療費用高於資助額，或令醫生及病人因經濟原因多了考量，譬如影響醫生決定是否安排更頻密覆診，或病人是否會接受額外醫療程序等。

曾志文則指出，現時計劃中只有港大深圳醫院提供服務，惟近年廣州、深圳、南沙等地有診所，由港人營運的醫療集團開辦，且為60歲以上、持回鄉證港人，提供特惠診金，認為這類集團可協助分流，希望他們可跟政府合作，讓更多居內地港人前往覆診。