大灣區醫護專才 分3批來港

【本報訊】本港醫療系統長期人手不足，醫院管理局首批「大灣區醫療人才交流計劃」的83名廣東省醫護專才前日抵港。醫管局護理部高級行政經理梁明昨指整個計劃涉及的300名護士，會分3批來港，首批70人昨已到港，逾50%至少擁有碩士學位，其餘護士會再分兩批，最快年尾來港。當局會按護士年資及意願，分配他們輪流到醫管局7個聯網的老人科病房工作。他又指首批護士來自廣東，能以廣東話溝通，而英語能力也有一定水平。

餘兩批最快年尾抵達 梁在電台節目指，首批護士平均年資滿8年，過半人有碩士或以上學歷，本科是護理學，且大部分人都在內地三甲醫院工作，亦曾受老人科訓練，有一定經驗和知識。他們來港前亦已上有關臨床工作的網上課程。另外，他們已經過面試、筆試等遴選程序，醫管局亦有派員觀察過程。

他又透露，內地護士在10個半月的交流期中，首周會由醫管局醫護帶領，了解醫管局及病房運作，如工作環境、流程及術語，以及服務地點附近的社區情況，可更快適應在港生活。他們亦會在香港護士陪同下，以指導關係形式進行臨床工作。

語言方面，他表示首批護士來自廣東省，可說流利廣東話；其英文程度亦不錯，相信在使用醫管局系統時沒有問題，當局亦已在工作流程及環境上作準備。另外，若內地醫護牽涉醫療事故，他指醫管局會為員工提供專業保險，當中會涵蓋以上內地醫護，故會按現有機制處理事故。他期望是次計劃可紓緩缺乏人手的問題時，也可了解兩地的醫療臨床做法。