新變種傳入 梁子超：勿過於緊張

【本報訊】新冠病毒Omicron新的亞變種Arcturus（XBB.1.16）令印度新冠確診個案急增，而本地數個檢測樣本中亦驗出Arcturus病毒。呼吸系統科專科醫生梁子超昨早出席電台節目時表示，過去大半年全球不停出現不同品種的變種病毒，形容情況已經是「百家爭鳴」，病毒在不同地方、時間成為主流病毒株，代表風土化下已出現「抗原漂移」。不過，他認為現時未出現影響全球的主流病毒，加上印度有10多億人口，近日新增的相關個案只屬冰山一角。他認為，病毒免疫衰減後有反彈屬正常現象，暫時只需按現有機制處理，不必出現新品種便「狼來了」而過於緊張。

群體免疫衰減較快 衞生防護中心證實，截至前日已接獲7宗Arcturus個案。梁子超指，Arcturus與現時世界主流病毒Omicron XBB1.5相當類似，在S蛋白有新變異，於實驗室內有少許生存優勢。他形容，現時病毒「百家爭鳴」，不同病毒在不同地方、不同時間可以輪流變成主流病毒株，反映新冠風土化的情況下，這些單鏈RNA病毒會有一定程度的抗原漂移。

他解釋，病毒的傳播效率極高，比正常病毒引致群體免疫衰減的速度快。他舉例指，即使香港去年3月疫情一度達到高峰，每日逾7萬宗確診，跌至6月時每日僅數百宗個案，亦仍然會有反彈。因初時傳播在短時間內將易感人口大幅度減低，在免疫未衰減前可令確診達到一個谷底，但過一段時間後，確診個案便很可能會從谷底反彈。

增218核酸確診1疫歿 另外，衞生防護中心由1月底起不再透過新聞稿公布每日新增個案，改於政府疫情專題網站每日更新數據。據專題網站顯示，本港昨新增218宗化驗所確診核酸檢測個案。另外，昨再多1宗初步分析與新冠病毒有關的死亡個案；由1月30日至今，則暫時累計163宗死亡個案。網站提醒，上述核酸檢測數字不代表全港所有個案，而死亡數字亦只涵蓋在首次確診後28日內死亡，並死因經初步分析後可能與新冠有關的個案。