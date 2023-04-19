港人記性認知欠佳 機構籲做腦運動

染新冠後腦霧 記事靠手機代勞 雖然新冠肺炎疫情已過去，惟時至今日長新冠仍困擾一眾康復者，甚或影響腦部。有關港人對腦部健康的調查發現有60%人在過去12個月曾確診，當中有57%人更自覺有腦霧徵狀。調查亦發現，78%人會用手機或電腦去記住事情，缺少「用腦」有機會影響記憶，容易成為輕微認知障礙的初期迹象。機構建議大眾多做腦部運動，能有效避免「腦懶惰」，有助保持大腦功能良好。

今年2月進行的「港人對腦部健康的認知及關注調查」訪問了617名受訪者。結果顯示，在60%曾於過去12個月曾經確診的受訪者中，有69%人的腦霧情況持續了一個月至一年。因應新冠後遺症腦霧，不少人記憶力衰退、專注力不足、說話和思考能力變差及情緒困擾等，與早期認知障礙的症狀相似。

宜計數打牌免腦懶惰 而現代人缺少「用腦」亦可能會令記憶力變差，影響日常生活，腦部健康及記憶力衰退問題不容忽視。調查發現，有42%人稱平日「沒有進行任何腦部運動」，記事方式亦較多用電腦或手機。至於表示有定期腦部運動的受訪者中，常見的用腦活動包括「計數」，佔35%、「打麻雀」佔22%、「玩數獨」則佔14%等。

缺少「用腦」令更多人出現記憶力問題，調查中有86%人坦言記憶力出現問題，例如53%人表示「曾試過突然忘記想說的話及想做的事」；有47%指自己「無記性」；有44%人表示突然記不起密碼，如手機、屋企大門、電腦及網上用戶登入。

近年腦退化及認知障礙有年輕化趨勢，82%人擔心會患上相關疾病。全球最年輕案例為19歲，更有不少踏入人30歲便出現腦退化症狀，情況令人擔憂。不過，腦退化症未必避無可避，機構建議大眾及早關注與維持腦健康，多做腦部運動，避免「腦懶惰」，保持大腦功能良好，延緩都市人初老症狀及腦退化問題。