九龍醫院吊環鬆脫 女童墮下

【本報訊】公立醫院意外頻生，九龍醫院一名7歲女病人在兒童及青少年精神健康中心進行感覺統合能力治療期間，連接搖板的吊環鬆脫，女童因此輕微下墜並坐在安全軟墊上，但沒有受傷。醫院立即檢查房間內其他吊環，未有發現潛在問題，但安全起見會即時停用房間內其他吊環。

九龍醫院發言人表示，本周一下午約3時，一名7歲女病人在該院兒童及青少年精神健康中心進行感覺統合能力治療。有關治療在鋪有安全軟墊的房間進行，病人會坐在離地約20厘米的搖板上，搖板另一端連接天花板上的金屬吊環。

跌坐安全軟墊 在治療期間，連接搖板的吊環鬆脫，女童因此輕微下墜並坐在安全軟墊上。醫護人員立即扶起女童，經檢查後女童並沒有受傷，院方已就事件通知女童家屬。醫院立即檢查房間內其他吊環，未有發現潛在問題，但安全起見會即時停用房間內其他吊環。

該院表示，一直委託維修承辦商就中心內的設施進行定期安全檢查。根據記錄，涉事吊環在今年3月及去年7月的檢查時，並沒有發現異常情況。該院會要求承辦商加強巡查並就事件提交報告。該院已透過早期事故通報系統，向醫院管理局總辦事處呈報事件。