急症室等到死 死因庭予建議 家屬質疑遭遺忘致害命

【本報訊】「人類總要重複同樣的錯誤」，本港過往亦曾多次發生病人急症室「等到死」事件；即便事後召開死因庭並給予當局建議，情況仍持續發生。早於2018年8月，5旬司機在博愛醫院急症室等候期間疑心跳停頓，醫護人員疑未有及時發現，最終不治。2022年6月開死因庭，陪審團建議醫院管理局，要有系統管理急症室觀察區，雖然博愛醫院急症室已設立中央生理監測系統，惟「等到死」事故仍不時於其他醫院發生，情況似未有大改善。

6年至少4人等到死 2018年8月30日，54歲司機胸口痛，經救護車送往博愛醫院，在急症室等候期間疑心跳停頓，直至家屬趕到發現死者無反應，才有職員急救，最終不治。死因庭去年展開研訊，陪審團最後以4比1裁定死者「死於自然」，並作出兩項建議予醫管局，包括要有系統地管理急症室觀察區的進入或離開，令護士知道病人進出情況，連繫上電子排板提示護士需要跟進的事項；同時提供手提電子提醒儀器予醫護人員，避免病人得不到應有的緊急治療。

而在2021年亦曾有長期病患的63歲男病人在廣華醫院急症室等候區離世，當時更等候長達6.5小時無人知。同年又有55歲中港司機送入屯門醫院，但是滯留急症室約7小時後死亡，期間沒有接駁維生指數監測儀器，家屬質疑死者被醫護遺忘致死。