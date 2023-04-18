沉迷手遊太不該 胡亂課金招禍害

人生苦短，當及時行樂！尤其喺香港地，真係生活得太壓抑；人人都有壓力，大人有工作上嘅壓力，小朋友都有學業上嘅壓力，想要紓吓壓，梗係要識搵嘢玩吓啦！講到玩，以前嘅細路仔第一時間就梗係衝落街，三五成群玩吓捉迷藏咁啦。家陣嘅小朋友就完全唔同喇，識玩梗係玩手機遊戲啦！現時手遊產業發達，手遊都有好多唔同種類，花款多多，任君選擇。對於小朋友嚟講，真係「一機在手，天下我有」！

玩手遊本身唔係問題。之不過，玩還玩，要識得適可而止，最忌就係沉迷。正所謂「玩物喪志」，小朋友過度沉迷手機遊戲，屬於本末倒置，好大機會會影響學業，仲有可能影響小朋友嘅社交，乃至心智成長添。咁都不特止，隨着電子支付日益普及，仲令遊戲「課金」變成一個嚴重問題！

所謂「課金」，查實係一個潮語嚟，意思即係「付費」咁解。喺遊戲中「課金」，並唔係咩新鮮事，以前嘅網絡遊戲一樣有，不過方式完全唔同。以前嘅小朋友想「課金」，就需要去到實體店，真金白銀畀現鈔去買點數卡再充值；錢從何來呢，咪零用錢囉，所以再沉迷再過度，極其量都係捱餓冇飯食；就算品行不佳嘅小朋友，走去偷父母錢，再大膽都唔會話偷幾萬銀。

之但係，家陣就方便得多啦，用電子支付嚟畀錢，撳幾個掣就搞掂。但小朋友申請唔到電子支付㗎嘛，惟有拎父母個帳戶嚟付款囉！咁問題就嚟喇，細路仔心智同自制能力未成熟，金錢觀又較成年人薄弱，加上電子支付根本唔使接觸現鈔，只係屏幕上嘅一串數字，對於細路仔嚟講，就更加冇實感；一旦沉迷遊戲上晒腦，課一次金就一千幾百元，課吓課吓，唔覺唔覺課咗幾萬甚至十幾廿萬元都不自知，往往要到家長收到月結單而動怒，先知道闖下大禍！

呢嗱！消委會尋日就披露咗一宗個案，投訴人梁小姐嘅13歲兒子喺短短20日之內，就用咗9萬元課金，用嚟買手遊中嘅虛擬道具，其中5.9萬元係經電子支付工具支付。大概可以用「一將功成萬骨枯」嚟形容，雖則個仔成為咗「絕世高手」，但梁小姐就慘囉，惟有嘗試要求相關遊戲開發商退款。梁小姐最初只獲退還4,000元，直至消委會介入調停，應用程式商店平台同手機遊戲公司先同意作特別處理，安排退款。

事實上，未成年人沉迷遊戲、過度課金嘅問題，並非香港獨有，喺其他地方諸如內地、日本、南韓等都唔罕見！之不過，當地政府一早展開監管！以內地為例，官方已要求網絡遊戲實名制，既有效防止未成年人過度課金，亦有效防止沉迷遊戲，仲釐清咗平台、遊戲商同家長嘅責任，實在係一個好辦法！港府何不借鑑一下，盡早展開監管，咁咪一天都光晒囉！