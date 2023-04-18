龍七公：沙伊冰釋前嫌 老美前景可憐

正所謂︰「雙拳難敵四手！」現實並非劍與魔法的世界，任憑一個人再強大，亦難橫行無忌。人如是，國家亦如是；美國之所以稱霸世界多年，關鍵不在於強大的美軍，亦不在於強勢的美元，而是通過威逼利誘，不斷分化潛在勢力；又「使橫手」，通過輸出西式民主，打入敵人內部，來瓦解對手。事實上，世界上有三股潛在勢力，一旦整合起來，均可與美國分庭抗禮，惟多年來這三股潛在勢力的所在地始終紛亂不堪，足見美國的策略相當成功。

三大勢力 各有隱憂 以「中日韓為首的東亞」勢力為例，既有深厚歷史淵源，卻又有歷史遺下來的仇恨，且有領土爭端，導致三國始終無法坦誠相待。先別說中國與日韓的關係，單說日本與南韓，即便兩國同處於美國的勢力範圍下，爭端依然不休，若非有北韓這個共同敵人，日韓關係恐怕更差！

至於另一股勢力「歐盟與俄羅斯」，本應是最有希望聯合起來。早在一戰之前，沙俄與英、法等國關係緊密，二戰時蘇聯亦與美、英、法等國結為同盟。然而，冷戰時的意識形態對立，加上蘇聯的擴張野心，導致歐洲對莫斯科產生恐懼，且延至蘇聯解體仍未消除。俄曾多番嘗試與歐洲修補關係，卻被美國利用這份恐懼挑撥離間；如今更爆發俄烏戰爭，短時間內根本看不到歐盟與俄羅斯聯手的可能。

相反，最後一股勢力「阿拉伯世界」，本來是最難整合，卻在中國介入和努力下，已看到大團結苗頭！阿拉伯國家的分裂，更多是源於宗教問題，伊斯蘭教的遜尼派和什葉派之爭，造成國與國產生分歧。惟隨着遜尼派的沙特阿拉伯與什葉派的伊朗重新建交，似乎反映阿拉伯一眾領袖終於意識到，只有阿拉伯世界聯合起來，才能對抗域外勢力的干擾。

能促成兩國復交，中國自然功不可沒，但國際形勢改變，乃至美國對沙特的輕侮，亦是關鍵。美國稱霸多年，變得驕傲自大，且別說中東盟友，甚至在歐洲的傳統盟友，也想擺脫其控制。在中東，美國一直偏袒以色列，又對伊斯蘭教國家諸多打壓，閒來無事便弄出個「阿拉伯之春」，若非冷戰時期怯於蘇聯的入侵，其後又有兩伊霸權對抗，沙特根本不願倒向美國。偏偏，美國對沙特絲毫不珍惜，在卡舒吉案時更對沙特王室大肆批評，埋下仇恨的種子。

俄烏戰爆發，國際油價不穩，美國才想起沙特，企圖游說中東增產壓抑油價，斷絕俄收入，阿拉伯國家自然不受落；加上中國崛起後，與蘇聯不同，只為中東帶來商機，卻不帶一兵一卒，更贏得阿拉伯世界信任。阿拉伯世界大團結已踏出第一步，若按目前趨勢發展下去，美國可能失去對中東的掌控力，繼而動搖其他盟友的信心。這時美國勢必要介入，卻非派航母駐守波斯灣能解決，更多的要挑撥離間，卻可能遭中國阻擋。現時難題落在華府頭上，拜登若走錯一步，將落入萬劫不復的境地。