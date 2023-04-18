笑看天下：早些乞和免輸得更難睇

世界亂頭根源，總離不開美國。最近美國嘅高度機密文件外洩，竟由一個年紀輕輕、低軍階職位嘅國民警衞軍情報部門成員特謝拉外洩；人們不禁又拿出10年前「走佬特工」斯諾登來作比較，斯諾登亦不過係一個外判技術員，一樣有辦法接觸最頂級嘅機密文件，並輕易外洩讓全世界知道美國種種竊聽劣行，這一方面暴露美國毫無道德可言，而且責人嚴更經常賊喊捉賊，令人不齒；另一方面更嚴重影響別國命運。

洩密文件其中指出，一旦台海爆發衝突，台軍難以阻止解放軍發揮空中優勢，解放軍攻台，台灣根本冇得擋，解放軍可能喺開戰初期即掌握制空權。美媒形容文件指台灣整體備戰程度令人憂慮；五角大樓分析員批評台灣嘅導彈警報演習過於「照本宣科」，又懷疑其防空系統能否準確探測到導彈發射，不足以應對「真實世界事件」。台灣就指「洩秘」文件內容「並非事實」。畢竟台海局勢是否如外洩文件所說，暫時都係「沙盤推演」，講吓未嘗不可；老朽相信一般百姓，即使冇睇過呢啲外洩機密文件，都會相信解放軍一旦動真格，台灣「輸蝕」必矣！

呢，最要命嘅洩秘，莫過於暴露烏克蘭底牌，尤其指出烏克蘭即將「彈盡」，文件指烏克蘭大部分防空導彈將於5月耗盡！歐盟雖然曾於3月承諾，會於12個月內向烏軍提供一百萬發炮彈，但烏軍每月消耗6萬至21萬發炮彈，歐洲兵工廠卯足全力，每月頂多生產兩萬5千發，遠水難救近火！更何況澤連斯基呢位戲子總統，一味老神在在做其「丐幫幫主」，只知道伸手要炮彈、坦克、援助金，甚至先進戰機，好似全世界欠咗佢咁款！老朽早指出對住戲子總統只知獅子開大口，根本係「長貧難顧」！戲子總統若不早些乞和，看來只會輸得更難睇！