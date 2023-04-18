激濁揚清：「分眾國」近視千百度

美國前總統特朗普的競選團隊公布，特朗普在今年第一季度合共籌得1,880萬美元。單是上月因「掩口費」而被刑事起訴的短短兩周內，已收到合計1,540萬美元的捐款。這說明了「美利堅分眾國」的分裂情況有多駭人。

對特朗普而言，官司風波不但讓他人氣大爆Seed，在民調中遠遠拋離黨內被指有能力挑戰他的佛羅里達州州長德桑蒂斯，競選團隊此時此刻公布籌款數字，更正好向日前宣布競逐尋求連任的拜登「贈㷫」，以行動告訴民主黨人「凡殺不死我的，必使我更強大」。一向與特朗普不咬弦的美媒，將焦點放在特老頭目前的籌款表現遠低於他在任總統期間，於2019年首3個月的連任競選中籌得3,030萬美元。問題是，侵侵當時在朝，如今在野，身份不同，有很多勢利現實者捐款時的態度也就有所不同。何況現在還未到戲肉，官司風波仍可繼續吸金，民主黨喉舌急甚麼急呢？

當然，美國兩黨政治比的不過是哪一陣營背後的金權實力更能壓倒對方，根本不值一提。本欄想指出的是，美媒早前引述知情美國官員指，情報部門正密切注視中國或俄羅斯有否利用特朗普被控一事，加深美國政治分化或在美國社會煽風點火，山姆大叔真是千百度大近視而不自知。

特朗普官司風波爆出後，收到逾31萬筆捐款，代表有大批美國人同情其遭遇，姑且就當這些全是忠實侵粉的大破慳囊，但美國政府機密文件外洩風波中，落網的麻省空中國民警衞軍情報部門成員特謝拉，他的動機是甚麼？有洩密群組成員指是「對美國政府部分作為看不過眼」，華府這還不反省，還以為中俄很得閒，時時刻刻要分化美利堅分眾國，還不用那「全知之眼」看世界，這是搞甚麼鬼呢？