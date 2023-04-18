橫眉冷看：爭取訴求 方法多樣

近日有京官訪問香港，他在公開講話中特別提醒港人，遊行示威不是表達訴求的唯一方式。自從1997年回歸之後，香港幾乎變成了「遊行之都」，部分人事無大小，都愛走上街頭宣洩不滿，久而久之，使整個城市人心躁動，香港也逐漸由遍地黃金，變成遍地怨氣。

表達訴求不一定要靠遊行示威，相反，遊行示威也不一定能成功爭取訴求。早前，大量法國人走上街頭，抗議政府將法定退休年齡延後兩年，示威規模龐大，比起2019年香港的反修例運動猶有過之。然而，氣壯者未必理直，法國的退休保障計劃已瀕於崩潰，故延後退休年齡、挽救當前危機，是一個負責任政府該做的事。最後馬克龍政府挺住壓力，堅決拒絕示威者的無理訴求，正式落實了退休改革方案。

不合理的訴求，遊行爭取也是沒用；合理的訴求，即使不必遊行，政府很可能也會從善如流，尤其是中國政府，他們特別重視人民的幸福感。去年12月，部分內地居民覺得在疫情中封控太久，希望政府能盡快撤銷嚴格的防疫措施。大部分申訴者只是透過網絡平台發聲，小部分人則在街頭靜靜地舉起白紙示意，全國沒有掀起大規模的遊行，即使有，也是規模極小、快聚快散的形式。到頭來，中央政府馬上體察民情，宣布廢除大部分防疫限制，速度之快，幾乎超過了任何人的想像力。

本欄早前也引述過一個例子，說一位移居歐洲的中國人回鄉省親，見到鄉村衞生欠佳，拍了一段視頻在網上反映意見。不消幾天，主事官員親自來電致歉，未幾，問題便已徹底解決。這位仁兄由是感嘆，原來爭取訴求不一定要像歐洲人般，動輒走上街頭。