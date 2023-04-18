龍吟虎嘯：他們在埋下甚麼伏筆

香港司法領域的工作由「三大塊」負責，一是政府的律政部門，二是各級法院和法官，三是香港律師隊伍及其組織。

他們同構於香港的司法制度、法律體系、普通法，他們的法律訓練師出同門，這樣的制度體系、普通法、法律訓練構成了他們「一致對外」、「自我保護」的「獨立王國」，具有強烈的排他性。這個「獨立王國」，由英倫殖民統治建造，照搬英倫的法律制度和普通法，其國家認同是英國，是英王室。1997年香港回歸中國，這一切都予以保留，香港憲制地位的轉變，國家認同都故意不提，司法領域中人還要不斷強化殖民主義色彩，暗抗香港回歸，暗助反中勢力，加固「司法獨立」。

現在，反修例暴亂平息了，反中亂港勢力被剷除了，《港區國安法》實施了，中央全面管治權要落實了，香港司法這個「獨立王國」還能「獨立」多久？還能關起門來「無王管」多久？形勢轉變後，香港行政、立法，以及上層建築領域都要撥亂反正、都要跟上形勢、都要自查存在的問題和反思改革，行政、立法、教育等領域都已動了起來，惟司法領域磨磨蹭蹭，明頂暗抗，特別是香港大律師公會表現突出。香港回歸後，香港大律師公會迅速淪為支持反對派的政治工具，領導權長期被反中亂港政客和有外部勢力背景的人掌握，關鍵時刻跳得很歡。《港區國安法》公布實施後，在壓力和警告下，大律師公會領導層改組，不得已下轉變態度，從公開反對《港區國安法》到表示擁護支持，然而他們對自身存在的問題從來不認識。

這些天，香港大律師公會訪問了北京，也見了訪港的中央港澳領導小組、港澳辦負責人，依然未有反思錯誤表示改正之意，只聲稱他們對《港區國安法》在港執行情況擔憂，要求平衡國家安全和保障人權云云！他們這是在暗示甚麼、擔憂甚麼、指摘甚麼、埋下甚麼伏筆？