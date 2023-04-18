政情：管治不濟 倡增加校外人士比例 中大校董會規模收細

中文大學嘅管治問題備受關注，唔少聲音要求更改中大嘅管治架構，而包括飲食界議員張宇人在內嘅3名身兼中大校董嘅議員，亦提出私人草案重組校董會。而因應呢個行動，中大校董會早前就修訂《香港中文大學規程》重組校董會架構，成立小組委員會，檢討2016年嘅重組方案。小組委員會尋日向校董委員會提交報告，當中包括建議精簡校董會規模、更改校董會成員比例、精簡議員校董嘅比例等，而呢啲建議亦獲校董會接納，仲認為2016年重組校董會的方案仍然合適 。

小組委員會報告嘅主要內容，分別係精簡現時由55人組成嘅校董會規模，令重組之後校董會成員嘅合理目標人數可以維持喺介乎25至34人，由校外人士擔任校董嘅數目亦會遠多於校內；而校內同校外成員比例就建議係介乎1：1.64 至1：2.13之間，同以往嘅1：1唔同；立法會議員校董數目，亦由現時嘅3席減到兩席；仲有校長同常務副校長嘅任命，就需要由校董會約66%至75%成員多數通過，而非現時經大學校董會聘任。同時會由特首繼續委任部分中大校董會成員，同校董會嘅主要成員，包括主席、副主席同司庫。

其實講到中大管治架構嘅問題，張宇人都提出過唔少意見，包括係「改校徽」一事，校董會決定續任段崇智做校長，佢都有發聲。而喺去年底張宇人就聯同另外兩名議員校董劉國勳同鄧家彪，提出修訂《香港中文大學規程》嘅私人草案。

與議員草案建議相若 張宇人提出嘅私人條例草案係建議將校董會成員人數約減少三分之一，由55人減至34人，同埋校內成員數目比例大概係2：1，即係校外成員佔23人，校內成員只有11人。校長同常務副校長就要由大學校董會，不少於當時全部成員嘅75%投票通過先可以請。張嘅方案亦冇提出減少議員校董人數，可見小組委員會報告同私人草案嘅建議係相若嘅，只係啲建議冇明確「寫死」啲數目。

對於減少議員校董一事，中大校董會主席查逸超話唔認同政治干預嘅說法，話各大院校都有邀請議員出任校董會成員，認為中大受公帑資助，有議員擔任校董對公眾監察和申請政府撥款非壞事，希望外界唔好用陰謀論看待方案。