裝修工胸口痛猝亡 裁死於自然

【本報訊】一名男子於2019年因胸口痛前往聖德肋撒醫院（又稱法國醫院）求醫，期間醫生疑聲稱事主未有大礙，亦被指態度欠佳，向事主妻稱「貴就唔好住」！事主當日回家後出現抽搐，之後更失去知覺，最終兩星期後死亡。死因庭上周四（13日）起就該宗死亡事件展開聆訊，至昨日審結。裁判官引導陪審團時指，應先考慮事主是否死於自然，若未能就此判定，就可裁定死因存疑。由5人組成的陪審團退庭商議逾一小時後，裁定事主死於自然。

求診私院 醫生：貴就唔好住 死者呂培常，終年52歲，生前任職裝修工。研訊由5名陪審員審理。死者妻子楊婉綠早前在聆訊中供稱，2019年12月17日凌晨12時許，事主於家中感到胸口痛，她陪事主前往法國醫院求診，到達後由姓朱醫生負責診治。朱審視心電圖後，稱事主身體狀況沒有問題，但有感冒，因此需要入住單人病房，住院費為每晚3,900元。楊問有沒有更便宜病房。

楊續指，朱曾向她稱「貴就唔好住」、「有（醫療）保險嫌咩貴」及「無咩事（死者），住就住，唔住就返屋企」。接着，朱確認事主屬感冒，並撰寫轉介信及處方藥物給事主。她和事主於凌晨二時許返回住所。之後，事主出現抽搐，被送往伊利沙伯醫院急救，最終於2020年1月3日宣告不治。案件編號：CCDI-474/2020