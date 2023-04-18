5‧1長假期龐大客流 接待力低 勢再逼爆

斥西九交通配套差 議員促補救 臨近5‧1長假期，預計到時旅客人數會急升，各界關注香港的承載能力。立法會昨審議《財政預算案》有關文體旅的開支時，議員指過去疫情導致導遊、酒店業界等行業人員轉行，擔憂無法應付如此大的客流量，重蹈早前旅客到港擠塞道路和交通的情況；又質疑「幻彩詠香江」活動沒新意，未能吸引遊客，浪費公帑；不滿西九文化區交通配套差，「對唔住」如此大的資源投入。政府則強調各部門正在協調，防止旅客逼爆土瓜灣的事件重演，亦會考慮議員建議設立一站式App瀏覽香港活動、購票。

議員鄭泳舜指預視到5‧1長假期旅客上升，詢問當局會否有特別安排。文化、體育及旅遊局局長楊潤雄回應稱，為免重蹈內地遊客逼爆土瓜灣的問題，現時也做了很多聯絡和統籌工作，旅遊事務專員也會和相關部門就旅客人數、關口及交通安排開會，指整個政府會盡力解決和疏導人流。針對業界人手短缺，議員林振昇指過往曾出現導遊墊付酒樓、旅遊巴費用，但未能追回的現象，促請政府改善有關情況，旅遊事務專員稱因低價團引致這些現象，相信未來會減少出現，也會加強執法。

當局叫市民「要接受行多幾步」 政府銳意推廣西九文化區，議員蘇長榮指西九文化區有全海景地、開支大幅超支，但「港鐵唔通，專線巴士一早收工，公共停車位少之又少」，質疑交通配套「對唔住」如此大的資源投入，也和文化區功能不匹配，擔憂未來旅客變多時問題加劇。楊潤雄指，戲曲中心附近也有港鐵站，稱市民「要接受行多幾步」，未來交通網絡也會進一步完善。

有不少議員就推廣文體旅範疇提出建議，如議員李鎮強指可設立App讓內地旅客一站式瀏覽香港活動、購票，楊回應指可考慮。議員林筱魯詢問政府會否撥款支援香港駐外辦事處，增設文化專員一職，政府指目前在內地辦事處有增設，但未有考慮在外國辦事處增設，議員馬逢國追問原因時，楊指未來不排除會有此行動，但認為現時人手足夠。

幻彩詠香江無甚新意 嘥公帑 在景點方面，議員陳家珮質疑「幻彩詠香江」活動「冇咩新意」，指「唔會有遊客特登為佢來」，但每年要花費600萬元，又質疑「文化古蹟本地旅遊鼓勵計劃」成效未如理想，因推出4個月後，6億元經費僅花費33萬元，參加人次也只有1,600人。楊指會適時檢討幻彩詠香江表演內容，而旅遊專員指相信未來文化古蹟本地旅遊的參與人次會增加。