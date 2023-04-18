青衣躉船起值7400萬私煙 拘3船員

【本報訊】海關持續打擊水路走私香煙活動，近日再偵測到有可疑拖船在本港海面出沒，並且拖行躉船快速行駛，於是派出高速截擊艇進行攔截，最終於青衣一帶截停目標，從躉船上兩個貨櫃起獲2,000萬支、總值約7,400萬元的懷疑私煙，拘捕3名男船員。比較貨量等各項資料，今次案件與本月初另一宗案件如出一轍，懷疑背後由同一私煙集團操控，並於短時間內兩度受挫。

上周三（12日）傍晚時分，海關利用雷達監控系統，發現一艘可疑拖船拖動一艘躉船，以較快速度於本港西南水域航行，隨即出動高速截擊艇，於青衣對開海面截停船隻調查。當時船上共有15個貨櫃，由於3名男船員一直採取不合作態度，亦未能交出載貨艙單或能夠說明貨物內容的文件，海關決定針對貨櫃作進一步檢查。

至翌日，關員打開其中兩個貨櫃，揭發內裏裝有約2,000萬支懷疑私煙，估計市值約7,400萬元，應課稅值約5,000萬元，隨即拘捕該3名船員（24至54歲）。據了解，該批私煙相信是內地製造，包裝印有「專供出口」字眼，海關港口及海域科海域調查組已接手跟進案件，追查私煙來源和去向，不排除會有更多人被捕。

10日兩宗 疑同一集團操控 今次是海關過去10日內揭發第二宗同類案件。本月4日，海關雷達監控指揮中心進行監察時，亦在同一水域發現有拖船及躉船「孖住上」，由於其航速較正常更快引起懷疑，關員其後於青衣對開登船搜查。

關員要求出示載貨艙單時，3名船員均支吾以對，經進一步調查後，證實躉船上16個貨櫃有大部分為空載「吉櫃」，其中兩個貨櫃盛載與是次案件相同數量的懷疑私煙。由於兩案手法、地點及性質高度相似，背後可能牽涉同一私煙集團。