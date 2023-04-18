天水圍命案 遭扣押173天始獲撤控 巴漢向警方索賠28萬

【本報訊】2016年天水圍一個地盤發生命案，事件中一名本地男子死亡。4名巴基斯坦漢落網，控以謀殺罪，其中一人被扣押173日後獲撤控，餘下3人則承認誤殺罪，於2018年4月被判囚5至10年不等。獲撤控的巴漢，當時任職保安員，2018年11月入稟區域法院控告警務處處長，指警方明知他有不在場證據下，仍落案起訴他謀殺，目的只為逼他及其家人朋友提供情報。他要求警方賠償他喪失百多天自由的傷害，以及合共28萬元的收入損失和律師費。這宗民事案昨於區院開審，預計審3日。

指有不在場證據仍起訴 原告是Khan Asaf Nawaz，被告是代表警務處處長的律政司司長。入禀狀指，原告於2016年2月22日被捕，但被告即使知他是無辜，仍於翌月24日落案起訴他謀殺，目的並非要他入罪，而是要將他困住，向他及其家人朋友施壓，逼他們「爆料」，故當時原告向高院申請保釋時，被告亦反對。至同年8月13日，案件在荃灣法院再提堂時，代表被告的主控官向裁判官坦承知道原告有不在場證據，亦知原告未曾到過案發現場，並在當天才申請撤回對原告的起訴。

累丟兩工作 賣地打官司 原告指，他為此無端失去百多天自由，理應獲被告補償，原告因被告的惡意檢控，而丟失了全職保安員及兼職售貨員兩份工作，每月損失兩萬多元收入，6個月共損失逾13萬元。此外，原告亦要賣掉其在巴基斯坦的一塊地，以支付15萬元律師費，加上被控謀殺罪一旦罪成必判終身監禁，令原告的妻兒承受巨大壓力，情緒大受影響。原告認為自己有權要求被告，就對方的無恥橫蠻作為，索取懲罰性賠償。案件編號：DCCJ 5282/2018