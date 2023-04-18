13歲仔沉迷手遊 20日燒9萬買道具

遊戲商本退$4000 消委會介入後才獲「回水」 網絡遊戲為不少人的消閒玩意，惟兒童心智未成熟，對金錢概念認知不足，一旦沉迷遊戲而貿然「課金（付費）」，隨時跌入無底深潭。消委會今年首3個月接獲31宗有關網絡遊戲的投訴，有家長投訴指子女不足一個月內課金約9萬元，要求遊戲公司「回水」。雖然個案最終獲退款，但消委會稱情況屬「好好彩」，指出本港目前未有針對網絡遊戲法例，促政府引入監管機制，又建議可限制兒童打機時間，而家長亦可為子女的智能裝置帳號設定家長監控功能。

消委會昨透露，投訴人梁小姐一直不知其13歲的兒子沉迷手機遊戲，該手機又未有安裝家長監控功能。她直至收到銀行月結單才發現，其子在數款手機遊戲中購買「增強遊戲戰鬥力」的虛擬道具，竟於20天內合共花費約9萬元，當中5.9萬元是經電子支付工具於應用程式平台購買。梁小姐曾嘗試要求相關遊戲開發商退款，但只獲退還共4,000元。

梁小姐認為未成年人士未有成熟的心智對消費行為負責，不滿支付平台以及應用程式平台公司允許未成年人開戶、付款及消費。

消委會倡立法 限制打機時間 支付工具公司則稱，平台沒限制用戶註冊年齡，開戶時的服務協議已列明未成年人士的協議安排，未滿18歲的用戶若同意協議，代表已促使其父母注意協議內容，父母將被視為已閱讀及同意協議條款，因此不會負責任何損失。最終應用程式平台及遊戲公司於消委會調停下作特別處理，安排一次性全數退款。

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀形容，個案獲退款是「好好彩」，因遊戲公司於訂立協議時會設下對自身有利的條文，因此一般不願退款，投訴人只能透過法律途徑追討或「硬食」。

她又指，本港目前未有針對網絡遊戲法例，建議政府參考內地及南韓等，限制兒童打機時間，亦可引入監管機制，規管網絡遊戲銷售手法、退款機制，及未成年人士消費保障等，強調監管制度未必窒礙電競業發展，反而有利長遠發展。

帳號道具遭竊 玩家失逾2萬 另有玩家的遊戲帳號裝備道具被盜，估計損失約24,000元，惟遊戲商拒絕負責，僅提醒投訴人注意帳號安全。消委會建議投訴人可考慮諮詢法律意見。