未獲不反對通知書 勞聯撤遊行申請

【本報訊】過去5‧1勞動節，不少勞工團體都會舉辦遊行，表達打工仔訴求。港九勞工社團聯會早前向當局申請5‧1之前，即於本月29日在太子一帶舉行遊行，惟至今仍未獲批出不反對通知書，勞聯昨日宣布由於目前仍未有消息故撤回遊行，而工聯會亦指傾向不舉辦勞動節遊行。

身兼勞聯主席的議員林振昇指出，工友對遊行備受關注感到擔憂，也擔心活動被人騎劫，而且遊行或需掛頸牌，令工友擔心被僱主留意，現時只有約20至30人參加，所以「費事等啦 」，故撤回遊行申請。他對今次未能舉辦感可惜，因過往有很多工友會帶一家大細參與遊行，而自2019年之後很多遊行都被暴力騎劫，令警方在評估形勢時多了考慮，他指此舉「無可厚非」，但希望過後社會相對平靜時，警方可放寬條件，容許遊行表達訴求。至於遲遲未獲不反對通知書，他承認是次審批的確較以往長，認為可能與遊行較多人關注有關，使執法部門要考慮得較全面。