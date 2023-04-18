家居廚餘回收擬推展至100座公屋

【本報訊】有效處理都市廚餘可直接減輕堆填區的固體廢物處理，除回收餐飲廚餘，政府現時正力推家居廚餘回收計劃，目前已有9條公共屋邨進行試驗，由去年10月至今收到逾300噸廚餘，有四成受訪邨民更指已養成回收習慣，當局計劃於今年度推展至100座公屋。另外，雖然位於北區的「O‧PARK2」有機資源回收中心快將建成，惟「O‧PARK3」元朗選址卻觸礁，有機會削弱廚餘回收能力。

環保署指出，現時家居廚餘佔整體棄置於堆填區的廚餘量約七成，而全港有三成（即超過200萬）人口居住於公共屋邨，因此政府有意加快推動屋邨回收，計劃將公共屋邨廚餘收集試驗計劃由現時的66座公屋，今個年度推展至100座，覆蓋15萬居民。

O‧PARK2料明年運作 另早前加強支援及資助私人住宅樓宇採用智能回收桶收集廚餘，至今共收到30個合資格申請項目，當中28個已獲批資助，涉及人口約為15萬。截至今年3月，兩個已開展廚餘回收的私人屋苑，包括荃灣荃威花園及上水皇府山，已累積回收約6公噸家居廚餘。

廚餘處理方面，位於北區的O‧PARK2預計明年投入運作後，每日可處理300公噸廚餘。惟當局指早前建議在元朗石崗興建的O‧PARK3，研究結果指該幅土地並不適合發展及處理廚餘，因此正計劃擴建各區污水處理廠的「廚餘／污泥共厭氧消化」設施，以作處理回收的廚餘。當局預計在2030年代中期，本港處理廚餘能力每日可達1,500多公噸，料足以處理所有可收集的廚餘。