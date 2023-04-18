趙家賢稱警方會面謄本出錯

趙家賢

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪，案件昨於西九龍法院續審。民主動力（下稱民動）前召集人趙家賢繼續作供。趙不諱言，自己行事有道德準則，即使僅承辦民間初選，但他會當自己是選管會主席。另外，庭上播放趙的錄影會面，趙說因民主黨林卓廷對是否否決財政預算案有保留，因此相信林所屬選區「唔會」出現協議文件。不過，由警方準備的會面謄本中，警方居然把「唔會」寫成「會」。

趙家賢供稱，2020年6月9日，戴耀廷等召開記者會，表明候選人毋須白紙黑字簽署任何文件。翌日，鄒家成、梁晃維及張可森便推出「墨落無悔」聲明；同時間，九龍東及新界西選區中，黃之鋒及朱凱廸分別發起行動，聯合該區選區候選人簽署協議文件。最終，上述兩個選區候選人在提名表格中，附加了簽署好的文件。趙強調，民動沒有要求候選人交相關文件。

指林卓廷唔會有攬炒文件 庭上之後播放趙在2021年7月所進行的錄影會面，同時比對由警方準備的謄本。錄影會面中，趙說「林卓廷個代表都話咗反對話攬炒」，因此「新界東就肯定唔會有呢類型嘅文件簽出嚟」。惟謄本中卻寫着「會有呢類文件」。趙確認當時是說「唔會」，並指是謄本出錯。趙亦補充，林卓廷當時是對無差別否決財政預算案表達關注及疑慮，而非「反對攬炒」。趙亦留意到謄本內，他曾說「OK」，而謄本卻寫到「都幾誒」。趙坦言，「警方搵嘅外判間嘢經常有呢啲事發生!」趙續說，據戴耀廷所指，戴會聯絡民主黨，處理他們的關注和疑慮。案件編號：HCCC 69/2022

林卓廷