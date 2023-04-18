認理大外暴動 28歲女加監2年

【本報訊】2019年11月大批示威者佔據香港理工大學校園，與執法部門對峙多日，事後有逾千人被捕。其中一名女子早前承認暴動罪，押後至昨日在區院判刑，法官判她入獄52個月。被告去年被裁定參與2019年10月1日的暴動，判囚57個月，她現正服刑。法官昨下令理大暴動案刑期的24個月，與其正服的刑期分期執行，意味着被告須加監兩年。

本案案情指，2019年11月11日至28日間，大批示威者集結在理大及其範圍，並有組織地佔據理大，架設路障及檢查站以限制進入理大的人士，又破壞理大內設施。示威者從連接理大的天橋向下投擲物品，更使用汽油彈、弓箭等，與執法部門對峙，期間有執法部門人員受傷及裝甲車被破壞。部門期間拘捕逾1,200人，及登記約700人資料。被告則是在部門於同月17日封鎖理大之前，已經身在理大範圍。案發當日下午1時許，有逾百人試圖從理大正門逃走，當中包括被告，他們在暢運道一帶與人員對峙，被告其後則被人員制服在地。被告當時備有防毒面罩、潛水鏡及口罩等。案件編號：DCCC 203,204,206,616/2021