違反禁起底令 被控藐視法庭 披露開槍警私隱 黃之鋒囚3個月

【本報訊】因涉47人初選案被還押的前香港眾志秘書長黃之鋒，被指於2020年在網上貼文，公開2019年11月西灣河向示威者開槍的警員及其家人姓名、資料及行蹤等，涉嫌違反高院先前禁止對警員「起底」的頒令及對該警員保密身份的命令。律政司事隔逾兩年後就黃的行為與3名作出近似行為的人士，向高院原訟庭申請交付程序，控告他們藐視法庭。高院法官高浩文昨開庭處理黃的案件，黃於早前已承認責任，法官判處黃監禁3個月，並押後頒發書面判詞解釋裁決理據及處理訟費問題。

本案申請人為律政司司長，答辯人是黃之鋒。據申請方指，警方於網上進行調查，在2020年8月16日發現黃之鋒曾在網上貼文，披露2019年西灣河開槍案之開槍警員的中文姓名，並轉載連登討論區的貼文，貼文上有該警員與家人的相片及個人資料等，並涉違反了法庭頒令禁止向警員「起底」及一宗刑事案件中法庭頒令禁止披露該開槍警員身份的命令。有關貼文吸引逾4,900人作出表情回應，186人留言及376人分享。

律政司代表指，得悉法官早前曾關注延誤申請的問題，但強調即使案件有延誤，仍不影響黃的求情，且沒有對他構成不公。代表又指黃作為知名人士，其社交媒體追隨者眾多，其貼文亦有其他知名人士轉載，認為應判處監禁並須以月計算。黃的代表律師求情指，黃現明白須遵守法庭命令，並向涉事警員及其家人道歉。律師又指黃在其發出貼文後不久已將之刪除。

另一被告認責判緩刑 法官其後亦處理另一發出相近起底貼文的人士之案件。該被告曾子成並無律師代表，他亦就事件承認責任。他於2020年6月在社交媒體發出3篇有關該開槍警的起底貼文。法官判處其監禁21天但緩刑一年，並須支付8,000元訟費。至於另外兩宗案件，據悉該兩人均承認責任，法庭稍後會處理。案件編號：HCMP 585，586/2022