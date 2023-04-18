九龍佔多 面積約75至140呎 劏房髒亂叫價6500元

自去年初實施「劏房」租務管制，政府首次公布最新官方的劏房數據。根據差餉物業估價署資料顯示，由條例去年1月22日生效起至今年3月14日期間，共處理了13,391份由業主提交的AR2表格，署方就此進行分析。結果顯示，逾半劏房面積介乎7至13平方米（約75至140平方呎）；雖然7平方米以下只佔4.4%，惟每平方米竟高達574元租金；數據亦顯示近九成劏房屬於50年以上樓齡舊樓，不但生活環境惡劣，若業主擅自分間，更有機會影響樓宇結構安全，而各區劏房月租中位數是4,700元至6,500元之間。本周五立法會相關小組委員會將討論該報告文件。

俗稱「劏房」租務管制的《業主與租客（綜合）條例》第 IVA 部於去年1月22日起生效，條例規定「規管租賃」的業主須在租期開始後60日內，提交及填妥AR2表格，以通知差餉物業估價署有關租賃詳情，包括地址、租金、租賃期，以及「劏房」的面積和設施等資料。根據差估署向立法會提交的最新文件顯示，由條例生效起至今年3月14日期間，署方共處理了13,391份由業主提交的AR2表格，並對當中對租賃期於去年1月22日至今年1月31日期間開始的10,211份有效及屬分間單位的租賃資料進行分析。

九成劏房樓齡過五十年 結果顯示，在10,211間「劏房」當中，6,212間（佔60.8%）位於九龍，2,124 間（佔20.8%）位於新界及1,875間（佔18.4%）位於港島；當中有4.4%的「劏房」面積少於7平方米，其次約半數即52.6%樓面面積為7至少於13平方米；另有36.8%屬13至少於20平方米；而近九成劏房是位於樓齡50年或以上的大廈，只約有一成的位於樓齡25至49年樓齡的樓宇。

議員要求加大執法力度 而根據收集資料顯示，各類劏房租金由低於2,000元至過萬元不等，當中有接近一半的租金為月租4,000元至5,999元（佔47.2%），21.6%為低於4,000元，但亦有接近一成（佔9.6%）高達8,000元或以上。

值得注意是，據統計樓面面積7平方米以下的劏房，其月租中位數是3,300元，即每平方米為574元，是倍高於20平方米或以上劏房的287元；差估署亦公布各區劏房月租中位數，港島是6,500元、九龍是4,860元及新界是4,700元。政府稱會繼續密切留意劏房租務市場的變化，適時考慮是否有需要推行進一步的措施，而立法會房屋事務委員會轄下改善基層住戶居住環境事宜小組委員會，將於本周五討論相關文件及議題。

身兼小組委員會主席的議員鄭泳舜表示，數據有助建構劏房租金資料庫。他認為條例實施一年以來，當局僅收到約萬多份有效資料，顯示有為數不少的劏房業主違例，沒有按法律提交劏房租賃通知書。要求當局加大執法力度，有必要調撥更多人手進行調查及執法。

鄭泳舜