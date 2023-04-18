83內地醫護抵港交流 當局指廣東話無問題

【本報訊】本港醫療系統長期人手不足，醫管局早前推出「大灣區醫療人才交流計劃」，期望紓解公共醫療系統的壓力，而計劃首批83名廣東省醫護人員亦先後抵達香港。對於有擔心指內地醫護與港病人有溝通障礙，醫管局主席直言「廣東話一定無問題」，不擔心有溝通問題。

分布到不同聯網工作 醫管局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞昨到西九龍高鐵站迎接抵港的廣東省醫護人員。范表示，今次有70名護士和3名醫生來港，連同上周已抵港的7名醫生及3名中醫專家，今次有83名廣東省專才來港，相關醫生及護士將獲安排學習及交流活動。廣東省衞健委代表楊波表示，首批醫護來自廣東省各大醫院，語言及技術可勝任香港工作。

范稱，70名護士會分布於7個聯網，每個聯網有10名護士交流；醫生方面，暫時會在九龍中、九龍西及新界西3個聯網。另亦會逐步擴充計劃，以護士為例，兩年內會有300名護士到港，第二批大約100人料今年底抵港。被問到內地醫護是否懂廣東話，范直言今次到港醫護「廣東話一定無問題」，而且部分專才本身未必需要與病人交流。

他續稱，未來在服務方面，研究與大灣區配合發展，使兩地醫療系統都能得益。至於在海外的招聘工作，醫管局在英國已發出100份有條件聘書，收回約20多份，醫管局會有專隊跟進每宗申請個案。除了大灣區及英國外，當局亦計劃在6月到澳洲招聘，實行多管齊下在全球招聘人才。